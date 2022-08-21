Ростовская группа "Каста" предложила фанатам устраивать подпольные концерты

Ростовская группа "Каста" предложила устраивать концерты запрещённым группам. Фото: сообщество группы "Каста" ВКонтакте.

Ростовская группа "Каста" предложила фанатам тайно устраивать концерты. Артисты напомнили, что входят в список из порядка 40 исполнителей, чьи концерты запрещены в России. Об этом участники группы написали на своей официальной страничке в социальной сети.

- Что ж, будем с вами встречаться в другом формате и не только внутри страны. Друзья, организовывайтесь своими компаниями, скидывайтесь, бронируйте себе небольшое подходящее место, связывайтесь с нами - мы приедем и выступим, - предложила группа "Каста".

Коллектив предупредил, что пока концерты будут проходить без Шыма, но на зарубежных выступлениях он уже присоединится к команде. Напомним, публичные концерты в России группа "Каста" отменены.

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