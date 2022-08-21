Вандалы разнесли остановку в Западном микрорайоне Ростова. Фото: "Это Ростов".

В донской столице вандалы разгромили очередную остановку общественного транспорта. Об этом рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в социальной сети.

Ростовчане опубликовали снимки, на которых была запечатлена разбитая на мелкие осколки стеклянная остановка. К счастью вандалы разнесли только одно стекло, а не все разом. Инцидент произошел в Западном микрорайоне города.

- Вандалы разбили ночью очередную остановку. На этот раз напротив Школы милиции, - написал автор поста.

Пользователи не смогли остаться равнодушными к происходящему и оставили под постом множество комментариев.

"Огромное стекло висит на четырех гвоздиках. В городе бывает ветер. Стекло вполне может и само лопнуть и осыпаться", "Люди хуже нелюдей. А потом жалуемся, что этого нет, того нет. Так нужно изначально относиться бережно к тому, что делается для жителей города", "Я картину наблюдал. Как на Таганрогской стекло на подобной остановке само разбилось. Там рядом никого не было. Может, конечно, камень из под колеса выскочил. Или еще какая-то причина", "Эти скоты должны быть наказаны. На остановке "Березка" на Втором поселке побили стекла, поломали металлическую лавочку, старики идут из поликлиники, а сесть не на что", - поделились своим мнением горожане.

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Инцидент произошел на площади около Главного автовокзала.