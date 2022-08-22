Отключения света в Ростове-на-Дону 22 августа 2022 года: электричество отключат в нескольких десятках домов

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения света в Ростове-на-Дону 22 августа 2022 года: в донской столице ожидаются новые отключения электричества. Света не будет в разных районах города на протяжении нескольких часов.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В понедельник, 22 августа, с 8 до 17 часов свет отключат в пер. Бабушкина 1-17, 6-12; ул. 1-я Баррикадная 20-22; ул. Ленинградская 19-23, 20/112; ул. Русская 21-41, 74-124; пер. Старобельский 12-14, 13; просп. Стачки 16; ул. Токарная 2-42, 19-29; бул. Платова 10, 11.

С 9 до 12 часов электричества не будет на ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефедова 11-27; ул. Текучева 69-89, 140-156; 11-я улица 27-35, 42-58; пер Скрыпника 43-45, 48-56; пер. Гвардейский 63-71.

С 9 до 17 часов отключения ждут жителей ул. Амбулаторная 55-91; пер. Поповский 1-25, 2-34; пер. Авроры 1-25, 2-18; ул. Текучева 207, 209, 348; просп. Театральный 62.

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