Отключения света в Ростове-на-Дону 23 августа 2022 года: ростовчане на несколько часов останутся без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения света в Ростове-на-Дону 23 августа 2022 года: в донской столице ожидаются новые отключения электричества. Света не будет в разных районах города на протяжении нескольких часов.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

Во вторник, 23 августа, с 8 до 17 часов обесточат дома на ул. 2-ая Грамши 100-128; ул. Онежская 1-19, 2-16; ул. Печорская 133-149, 118-132; ул. Двинская 53-69, 80-94; ул. 26 июня 149-163, 148-162; ул. Волжская 151-165, 160-174; ул. Можайская 77-111.

С 9 до 15 часов без электричества предстоит остаться жителям ул. Смотровая 1-27, 2-28; ул. Мечникова 2-18, 1-17; ул. Раевского 1-28, 29-65; ул. Курганная 24-40, 17-27; ул. Джапаридзе 1-19, 2-10; ул. Пирамидная 1-35, 2-32; ул. Нансена 17.

С 9 до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Ченцова 37-69; ул. 6-я линия 58; ул. 10-я линия 85, 92; ул. 14-я линия 64-78.

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