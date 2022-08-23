Тысяча квадратных метров сухостоя загорелась под Ростовом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области загорелся сухостой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 23 августа, около восьми часов вечера в Аксайском районе. Заметившие возгорание очевидцы незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем была охвачена тысяча квадратных метров. В 20:03 пожар удалось локализовать, но лишь в 20:50 огонь был полностью потушен. К счастью в результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

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