В Ростове запланировали благоустроить "Комсомольский" сквер. Фото: администрация Ростова.

В Ростове власти запланировали благоустроить "Комсомольский" сквер. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Этот объект занял первое место при проведении голосования за объекты благоустройства на 2023 год. Общая площадь сквера составляет 11 206 квадратных метров. Его планируют разделить на две зоны.

- В зоне тихого отдыха расположатся пешеходные аллеи, лавочки, архитектурные формы. В зоне активного отдыха будут организованы детская площадка, площадка для выгула собак, площадка для паркура и воркаута, площадка для игры в баскетбол и стритбол, - говорится в сообщении.

На территории сквера также появится скейт-парк. Проект также предусматривает освещение сквера автономными светильниками на солнечных батареях.

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Подрядчика для выполнения этих работ уже определили.