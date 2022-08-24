Отключения света в Ростове-на-Дону 24 августа 2022 года: новые отключения света анонсировали ростовчанам

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключения света в Ростове-на-Дону 24 августа 2022 года: ростовчан ждут новые отключения света. Электричества в домах горожан не будет на протяжении нескольких часов. Обесточивания затронут разные районы города.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

В среду, 24 августа, с 9 до 15 часов электричество будет отключено на ул. Варфоломеева 261/81, 265, 306.

С 9 до 17 часов свет выключат на ул. Пахотная 135-159, 186-200; пер. Кузнецкстроевский 8-100, 7-83; ул. Новостроевская 221-245, 234-248; пер. Таллинский 36-48, 39-61; ул. Орская 7А, 21, 23, 25, 27, 29; ДНТ «Природа»; пер. Ароматный 9; СТ «Гарант»; СТ «РСМ-Рассвет»; ул. Б.Садовая 100; ул Чехова 13, 30-34.

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