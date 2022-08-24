На фестиваль "Зонтичное утро" в Таганроге гостей доставит ретропоезд. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ростовчан и гостей города на предстоящий фестиваль "Зонтичное утро", который пройдет в Таганроге, доставит ретропоезд. Транспорт был предоставлен «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компанией». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Напомним, участники паровозного тура познакомятся с программой "Ретропоезд в гости к Раневской". Там их ждет автобусная экскурсия по знаковым местам, которые непосредственно связаны с именем известной актрисы, театрализованная программа «Вишневый сад Фаины Раневской», где примут участие артисты театра имени А.П. Чехова. Запланировано также посещение зоны фудкорта и многое другое.

- Цена билета на проезд в пригородном поезде на паровозной тяге по полному маршруту Ростов – Таганрог – Ростов (туда и обратно) – 260 рублей, стоимость с экскурсионной программой – 1350 рублей, - рассказали в минтрансе.

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Праздник состоится в субботу.