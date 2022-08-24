В Ростове скончался 27-летний водитель перевернувшейся бетономешалки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове скончался водитель перевернувшейся днем бетономешалки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 22 августа, на улице Амбулаторной. 27-летний водитель не справился с управлением и грузовик опрокинулся на обочине дороги.

В результате аварии пострадали сам шофер и его 23-летний пассажир. Оба они были госпитализированы медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Позже стало известно, что травмы водителя оказались несовместимы с жизнью и он скончался в медучреждении.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечалось в сообщении.

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