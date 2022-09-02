В центре Ростова ликвидировали три нелегальные свалки

В центре Ростова ликвидировали две нелегальные свалки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове ликвидировали три несанкционированные свалки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Сотрудники ведомства выяснили, что в районе улиц Суворова, Красных Зорь и в переулке Соколова находятся три нелегальные свалки твердых коммунальных и бытовых отходов. Но коммунальщики долгое время не принимали никаких мер по их ликвидации.
Прокуратурой внесла представление руководителю "УЖКХ» Кировского района", а также направила в уполномоченный орган материалы о привлечении виновных к административной ответственности по статье "Нарушение правил благоустройства территорий".
- По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования свалочные очаги ликвидированы, территория приведена в надлежащее состояние, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, - отмечается в сообщении.
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Территорию уже привели в надлежащее состояние.