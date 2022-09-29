Наркотики в конфетах пытались передать заключенным в Ростовской области

По всей видимости, странная начинка в сладостях также была «веселящей». Фото: пресс-служба ГУФСИН России по РО

В Ростовской области осужденным пытались передать очередные посылки с запрещенными веществами. Одну из партий спрятали в конфетах, но хитрость не удалась. Теперь «почтальоны»-нарушители будут отвечать перед законом, рассказали в ГУФСИН России по региону.

Запрещенные передачи обнаружили 28 сентября. Сначала охрана поймала 24-летнего мужчину, который пытался перебросить через забор сверток с таблетками и порошком, предположительно, наркотическим.

После этого, уже в пункте приема, вскрыли посылку с карамельками. Однако при проверке внутри сладостей оказались пакетики с серо-зеленой массой. По всей видимости, странная начинка также была незаконно-веселящей.

Добавим, посыльных должны наказать после проверки всего изъятого. За прошедшее время сообщали еще о нескольких подобных случаях. Так, например, совсем недавно на территорию колонии пытались перебросить 9 телефонов, а еще немного раньше поймали двух нарушителей с психотропными препаратами.

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