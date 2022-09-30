Жителей Ростовской области, подлежащих мобилизации, попросили сообщать о болезнях

Следует сообщать о своем состоянии здоровья Фото: Виталий ТИМКИВ

Жителям Ростовской области, подлежащим мобилизации, следует заранее сообщать о болезнях и о своем состоянии здоровья в целом. Такое заявление в эфире радио «КП - Ростов-на-Дону» сделал военный комиссар региона Игорь Егоров.

- В течение двух недель следует сообщать в военкомат или подразделение учета об изменении семейного положения и состоянии своего здоровья. Мы столкнулись с тем, что, по нашим данным, гражданин здоров, и ему выписывается повестка. Однако потом выясняется, что человек недавно попал в ДТП или получил тяжелую травму и стал неподвижен. От того, что он или его родственники своевременно не сообщили, мы создаем некорректные ситуации, - пояснил Игорь Егоров.

Также военком озвучил алгоритм действий при получении повестки.

- После получения повестки гражданин должен явиться в пункт сбора, указанный в повестке, в назначенную дату и время. С собой необходимо будет взять документы и вещи, - сказал Игорь Егоров.

Напомним, 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию граждан. Призыв коснулся солдат и офицеров, находящихся в запасе - тех, кто уже служил, имеет опыт и военно-учетные специальности. Добавим, ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что в регионе практически выполнили задачу по частичной мобилизации.

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