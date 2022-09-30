В Ростовской области арестовали подозреваемого в поджоге администрации Зимовниковского района

Арест утвердили в Зимовниковском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области арестовали подозреваемого в умышленном повреждении имущества. Об этом днем 30 сентября информирует объединенная пресс-служба судов региона.

- Зимовниковским районным судом подозреваемому по части 2 статьи 167 УК РФ избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 26.11.2022 года включительно. Задержанный возражений не высказал, раскаивается в содеянном, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, речь идет о мужчине, который накануне якобы поджег кабинет в здании администрации Зимовниковского района. К слову, ранее сообщалось, что этот же мужчина во время задержания пытался уничтожить предметы, которые могли бы стать уликами или вещдоками. За это по административной статье он получил штраф на 2 тысячи рублей.

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