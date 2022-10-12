Где держат подражателя Чикатило, который обошел его по количеству жертв

В колонии содержатся 619 заключенных. Фото: пресс-служба УФСИН
Уроженец Зерноградского района Ростовской области Владимир Муханкин, известный по прозвищам «Ленин», «Карлик» и «Шапочник» и гордо называющий себя учеником Андрея Чикатило, отбывает наказание колонии «Черный дельфин». Наши коллеги из «КП — Оренбург» подготовили репортаж о самой большой в России колонии для пожизненно осужденных.
Колония находится в Соль-Илецке Оренбургской области. «Черный дельфин» принято называть самой страшной тюрьмой в России. Учитывая нынешние условия содержания, которые улучшаются, страшным в ней остается только контингент. В камерах, где содержатся от одного до четырех человек, живут маньяки, террористы, серийные убийцы, людоеды.
На сегодня здесь в ИК-6 содержатся 619 осужденных к пожизненному лишению свободы, с начала года прибыло 15 «новеньких».
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