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Общество23 октября 2022 11:08

Слухи о том, что Украина планирует обстрел Ростовской области, опровергли власти региона

Листовки с ложной информацией стали появляться в городе
Анна ШИЛЯЕВА
В сети часто появляются фейки, которые могут посеять панику

В сети часто появляются фейки, которые могут посеять панику

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростове и в области участились случаи распространения ложной информации. Так, жители региона сообщили о том, что начали появляться листовки с сообщениями о том, что, якобы, Украина собирается обстрелять донской край. При этом на листовках ссылаются на горадминистрацию Ростова.

В пресс-службе администрации Ростова заявили, что информация ложная и является фейком.

В пресс-центре регионального правительства подтвердили, что сообщения не соответствуют действительности.

Также фейки распространяются и в Таганроге. Администрация Таганрога рекомендует черпать информацию лишь из проверенных источников.

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