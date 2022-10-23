Слухи о том, что Украина планирует обстрел Ростовской области, опровергли власти региона

В сети часто появляются фейки, которые могут посеять панику Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростове и в области участились случаи распространения ложной информации. Так, жители региона сообщили о том, что начали появляться листовки с сообщениями о том, что, якобы, Украина собирается обстрелять донской край. При этом на листовках ссылаются на горадминистрацию Ростова.

В пресс-службе администрации Ростова заявили, что информация ложная и является фейком.

В пресс-центре регионального правительства подтвердили, что сообщения не соответствуют действительности.

Также фейки распространяются и в Таганроге. Администрация Таганрога рекомендует черпать информацию лишь из проверенных источников.

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Ростовчан просят быть внимательнее к информации, так как фейков в сети становится все больше (подробнее)