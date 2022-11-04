Мошенники развели ростовчанку на полмиллиона рублей

Женщина выполнила все условия и перевела все 540 тысяч рублей на электронную ячейку.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростове женщина лишилась полумиллиона рублей после разговора с мошенником. Об этом 4 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
По информации ведомства, женщине позвонили с незнакомого номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Он убедил ее, что с ее карты мошенники пытаются списать деньги, и ей необходимо перевести деньги на якобы безопасный счет.
Женщина выполнила все условия и перевела все 540 тысяч рублей на электронную ячейку.
Поняв, что она стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, – сообщили в ведомстве.
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