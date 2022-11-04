В Ростове-на-Дону без вести пропала 81-летняя пенсионерка

Пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове разыскивают 81-летнюю женщину. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Любовь Станишевская (Гужева) вышла из дома 4 ноября, после чего связь с ней оборвалась. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры. Пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи.

Рост Любови около 160 сантиметров. У женщины среднее телосложение, русые волосы с сединой и карие глаза. В день пропажи она была одета в коричневый халат, голубые тапочки, а с собой у пенсионерки была черная сумка.

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