Донские призывники отправятся в военные части 11 ноября. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Ростовской области призванных в рамках осеннего призыва солдат-срочников отправят в военные части 11 ноября. Об этом сообщили на прошедшей пресс-конференции.

Осенний призыв стартовал 1 ноября и продлится он до 31 декабря. Призвать планируется порядка четырех тысяч человек. Во вторник, 8 ноября, призывники приедут на сборный пункт, находящийся в Батайске. В военные части их начнут отправлять с 11 ноября.

- Вначале им предстоит пройти тесты на коронавирус, психологические тестирования, медосмотр. Вместе с этим нужно оформить документы, - рассказал военный комиссар региона Игорь Егоров.

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Призыв будет идти с 1 ноября по 31 декабря.