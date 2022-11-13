В Ростове уволили водителя автобуса, справлявшего нужду из салона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове был уволен водитель автобуса № 24, который употреблял неизвестное вещество и справлял малую нужду прямо из салона общественного транспорта. Об этом "КП-Ростов-на-Дону" рассказали в городской мэрии.

Напомним, что в субботу, 12 ноября, в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как водитель городского малогабаритного автобуса, будучи в салоне, достал пакет с неизвестным веществом, употребил его, а затем решил справить нужду, стоя на ступеньках общественного транспорта. Горожане были крайне возмущены таким поведением.

- По информации Департамента транспорта города Ростова-на-Дону, проводится проверка, на время проверки водитель отстранен от работы, - рассказали в городской администрации.

Позже мэрия сообщила об увольнении водителя автобуса № 24.

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Автор видео потребовал после произошедшего проверить весь водительский состав.