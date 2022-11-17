В Ростовской области в ДТП пострадала12-летняя девочка

Водитель "Мицубиси" не справился с управлением. Фото; УГИБДД по Ростовской области

В донском регионе в аварии пострадала 12-летняя девочка и 47-летний водитель. Авария произошла 16 ноября около 17:40 на трассе "Шахты-Раздорская".

По предварительным данным УГИБДД по Ростовской области, 58-летний водитель "Мицубиси" не справился с управлением и выехал "на встречку". В результате иномарка врезалась в "Фольцваген Тигуан" под управлением 47-летнего водителя.

- В результате ДТП пострадали водитель Фольцваген Тигуан и его 12-летняя пассажирка, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)