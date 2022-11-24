Власти Ростова прокомментировали информацию о сносе более 600 аварийных домов

Признание дома аварийным предполагает согласие на это владельцев квартир. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Администрация Ростова назвала информацию о готовящемся массовом сносе аварийных домов в историческом центре города не соответствующей действительности. Об этом сообщается в Телеграм-канале горадминистрации.

Напомним, в ростовских социальных сетях 24 ноября появились изображения листов А4 с перечнем 624 адресов ростовских домов, которые управляющим компаниям донской столицы предлагается проверить на предмет их аварийности.

- В отношении домов, включенных в список, необходимо провести мониторинг технического состояния, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Ростова. - В городе проводится ежегодный мониторинг многоквартирных домов. Данная информация необходима для учета домов с высоким процентом износа для дальнейшего принятия решения о его эксплуатации.

Также власти отметили, что признание дома аварийным – это сложная процедура, предполагающая согласие на признание дома аварийным со стороны собственников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С начала 2022 года в Ростовской области из аварийного жилья переселили 1 013 человека

Для расселения 952 семей в этом году выделено более 2 138 млн рублей (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Все 245 аварийных домов в центре Ростова разделят на три категории

Решать судьбу исторических строений будет специальная комиссия (подробнее)