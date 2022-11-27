Одна из школ Таганрога отметила 100-летний юбилей

Тысячи юношей и девушек получили знания в таганрогской школе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 100-летний юбилей отметила таганрогская школа № 12. Праздничный вечер по случаю круглой даты накануне провели в местном ДК «Фестивальный», сообщает пресс-служба администрации приморского города.

- Разделить радость важного события собрались не только школьники и педагоги, но и те, кто в разные годы работал в этом учреждении, возглавлял педагогический коллектив или окончил здесь школу. Также праздник посетили ветераны педагогического труда и руководители сферы образования, - отметили власти.

Также в честь юбилея за добросовестный труд и профессионализм наградили лучших учителей. Специалисты получили благодарственные письма и почетные грамоты.

Добавим, за свою вековую жизнь школа № 12 приняла десятки тысяч первоклассников и выпустила столько же образованных юношей и девушек.

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