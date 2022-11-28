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НовостиОбщество28 ноября 2022 11:47

Оборудование почти на 2 млрд рублей закупили для медучреждений Ростовской области

Масштабное переоснащение поможет улучшить качество санитарной помощи в регионе
Ангелина СКИБА
3260 новых аппаратов уже поступили в медицинские организации

3260 новых аппаратов уже поступили в медицинские организации

Фото: Александр БОЙКО

С начала 2022 года для медучреждений Ростовской области приобрели 3364 единицы различного оборудования. На это было потрачено около 1,9 млрд рублей, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

- В медучреждениях уже используются 3260 новых аппаратов, в том числе томографы, рентрен- и маммографические установки. Остальная техника поступит до конца года, - говорится на сайте ведомства.

Добавим, масштабное переоснащение ведут в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». По словам главы донского Минздрава Юрия Кобзева, работа в этой сфере поможет «значительно улучшить качество первичной медицинской помощи».

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