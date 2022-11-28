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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 12:46

В Ростове-на-Дону замначальника ИФНС получил 4 года колонии за аферу на 106 млн рублей

До задержания мужчина прятался и в течение пяти лет жил по поддельному паспорту
Ангелина СКИБА
Вину на слушаниях в Ростове подозреваемый не признал

Вину на слушаниях в Ростове подозреваемый не признал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове бывший заместитель начальника районной ИФНС города получил 4 года колонии общего режима за аферу на 106,4 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Приговор вынесли 25 ноября в Кировском районном суде донской столицы. Подозреваемого признали виновным по нескольким статьям, в том числе в злоупотреблении полномочиями. Вердикт пока не вступил в силу, поэтому его еще могут оспорить, - рассказали в инстанции.

Каким образом задержанный «увел» столь крупную сумму денег и нанес ущерб государству, в точности неизвестно. Отмечается только, что нарушение связано с «возмещением налога на добавленную стоимость».

Так в пресс-службе судов региона добавили, что мужчина с 2016 по 2021 год скрывался от закона по поддельному паспорту. Вину на слушаниях в Ростове он не признал.

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