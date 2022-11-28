Автобусные рейсы Ростов-на-Дону - Москва стали самыми популярными осенью 2022 года

Популярными также оказались поездки из Москвы в Переславль-Залесский и Воронеж
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Автобусный рейс в Ростов-на-Дону из Москвы стал самым популярным у пассажиров за несколько месяцев 2022 года. К такому выводу пришли аналитики сервиса путешествий Туту.ру.
Так, в сентябре-ноябре доля билетов на указанное направление составила около 1,7 % от общего числа на междугородних маршрутах. Специалисты также подсчитали среднюю стоимость билета в донскую столицу и обратно. Эта сумма определилась в районе 2 тысяч рублей.
Добавим, также довольно популярными у россиян оказались поездки из Москвы в Переславль-Залесский и Воронеж.
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