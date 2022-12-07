В Ростове ликвидировали горение в доходном доме Парамонова на Социалистической

Ликвидация возгорания в здании на Социалистической произошла в 15:27.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
Открытое горение в ростовском доходном доме Парамоновых на Социалистической в Ростове ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.
Как уточняют в ведомстве, ликвидация возгорания произошла в 15:27, а распространение огня силами 25 пожарных и 8 единиц техники - в 15:18 на площади в 150 квадратных метров.
Стоит сказать, что очагом пожара стало подвальное помещение в неэксплуатируемом старинном здании, на улице Социалистической, 128.
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Здание находится в аварийном состоянии (подробнее)