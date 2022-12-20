В Таганроге 19 декабря на площади 17 кв. метров загорелась многоэтажка

Возгорание на улице Театральной, 19 началось в 18:47. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге в понедельник, 19 декабря, произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном доме, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Возгорание на улице Театральной, 19 началось в 18:47. Пламя охватило 17 квадратных метров помещения.

Ликвидировать огонь удалось в 19:20. На месте работали 2 единицы техники и 13 спасателей. Никто не пострадал.

Напомним, ранее в Ростове, на улице Ленина, во время пожара в частном доме погибла пожилая пара, женщине было 72 года, а мужчине — 73.

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