В Калмыкии в доме престарелых сгорел мужчина

В комнате дома престарелых загорелся матрац. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

В Калмыкии завершено расследование по факту гибели при пожаре 57-летнего мужчины в доме престарелых. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.

По версии следствия, 18 апреля текущего года, около четырех утра в доме престарелых в Городовиковске вспыхнул пожар. Это произошло в комнате, где жили двое подопечных — мужчины 65 и 57 лет.

В силу состояния здоровья 57-летний мужчина не мог о себе позаботиться и самостоятельно выйти из комнаты. В итоге мужчина погиб от ожогов.

Под подозрение попал его 65-летний сосед. Как считают следователи, он после курения оставил непотушенную сигарету на своей кровати.

Как удалось узнать «КП — Ростов-на-Дону» у собственного источника, предполагаемый виновник происшествия попал в больницу и впоследствии тоже скончался.

Тем временем уголовное дело с обвинительным заключением прокурора в отношении курильщика передано в суд.

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