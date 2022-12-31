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НовостиОбщество31 декабря 2022 17:48

Юные донские разведчики готовят к отправке гуманитарный груз с медицинскими шинами

Волонтеры изготавливают иммобилизационные шины для пострадавших
Татьяна ТИХОНОВА
Ребята принимают активное участие в формировании гуманитарного груза.

Ребята принимают активное участие в формировании гуманитарного груза.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области к отправке на передовую готовится гуманитарный груз с иммобилизационными шинами «Багмут». Изготовлением этой медицинской техники занимается донской отряд юных разведчиков «Багмут» - этим словом казаки называли северо-западный ветер в Приазовье.

Юные техники из Новочеркасска работают вместе с волонтерским сообществом «Сам! Помощь фронту своими руками». Такая шина используется при транспортировке раненных с травмами конечностей и шейного отдела позвоночника. Ее делают из водонепроницаемого листового гофрированного картона.

Отмечается, что иммобилизационные шины достаточно легкие, компактные и не требуют специальных знаний для накладки.

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