С начала 2023 года на пожарах в Ростовской области погибло 6 человек

За первую неделю нового года случилось на четверть больше пожаров, чем за семь дней в прошлом году. Фото: Мария ЛЕНЦ

За первую неделю 2023 года в Ростовской области было зафиксировано 88 пожаров, что почти на четверть, на 24 процента, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В огне погибло шесть человек, а это уже на четверть меньше прошлогодних показателей. Спасено девять человек. Такие данные приводит пресс-служба Главного управления МЧС по донскому региону.

- Больше половины пожаров произошло в жилье, причем их основная причина - неосторожное обращение с огнем, - обращают внимание в ведомстве. - Также среди причин возгораний - неисправность электрооборудования и электропроводки.

Например, 4 января в пожаре в многоквартирном доме в Волгодонске погибла 75-летняя женщина, инвалид-колясочник. В ведомстве называют предварительную причину пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Сейчас, когда на Дону установились морозы, возрастает риск пожаров из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления и электроприборов, поэтому в региональном управлении МЧС призывают жителей Дона соблюдать правила пожарной безопасности.

- Нельзя эксплуатировать неисправные печи, откажитесь от использования нестандартных и самодельных электронагревательных приборов, - напоминают в МЧС. - Не оставляйте без присмотра работающие обогреватели и печи, не поручайте присмотр за ними детям, не оставляйте детей без присмотра.

Кроме того, газовые баллоны нельзя хранить дома — в тепле газ расширяется, и неисправный баллон может взорваться.

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