Прокурор запросил пожизненный срок участнику «банды амазонок»

Прокурор запросил максимальное наказание для подсудимого. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

В Ростовском областном суде слушаются прения сторон по делу «банды амазонок», которые орудовали на Дону и Кубани почти десять лет — убивали и грабили людей на трассах, на улице и в собственных домах. Прокурор запросил для одного из подсудимых, Сергея Синельника, наказание в виде пожизненного заключения в колонии особого режима. Об этом сообщает корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» из зала суда.

Кроме того, гособвинитель Дина Даниелян запросила лишить подсудимого специального звания лейтенанта полиции. В свое время он был сотрудником Госавтоинспекции в Аксае.

Напомним, до задержания подсудимый обеспечивал прикрытие «банды амазонок»: снабдил их служебной рацией с полицейской волной, благодаря чему те долгое время оставались неуловимой и успевали скрыться с мест преступлений.

Его супруге Анастасии Синельник, которая также по-своему помогала банде, прятала с мужем дома часть награбленного, прокурор также запросил 25 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на два года.

Напомним, во время прений гособвинитель запросил для двух других подсудимых, сожительницы главаря «банды амазонок» Инессы Тарвердиевой и ее дочери Виктории по 25 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на два года.

Также прокурор требует, чтобы подсудимые возместили весь нанесенный ущерб.

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