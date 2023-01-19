Участники «банды амазонок» выступят с последним словом в суде 23 января

Уголовное дело в отношении троих мужчин и женщины стало уже вторым. Фото: Наталья ЗАХАРЧЕНКО.

В судебном заседании по делу «банды амазонок» 23 января подсудимые выступят с последним словом. Об этом рассказали в пресс-службе Ростовского областного суда.

Также уточняется, что в этот день планируется участие в прениях Анастасии Синельник и ее защитника. После чего суд определит дату провозглашения приговора и удалится в совещательную комнату

Напомним, прения по делу «банды амазонок» проходили в Ростовском областном суде 19 января. Это уголовное дело в отношении четверых участников банды стало уже вторым. Подсудимых обвиняют в 98 криминальных эпизодах, среди которых 30 убийств.

В банду входили житель Ставрополья Роман Подкопаев, его сожительница Инесса Тарвердиева и ее дочь Виктория, которым, по материалам обвинения, помогала семейная пара из Ростовской области - Сергей и Анастасия Синельник. Преступники занимались грабежами и убийствами как на Дону, так и в Ставропольском крае, а Сергей Синельник передал Роману и Инессе служебную рацию, которая позволяла им долго быть неуловимыми.

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