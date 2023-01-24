В Ростовской области осудили уклониста, который два года избегал службы в армии

Задержанный согласился с наказанием, а также полностью признал свою вину
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области осудили уклониста, который около двух лет не спешил возвращаться в Вооруженные силы России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
- Подозреваемый умышленно с 31 августа 2021 года, с момента окончания отсрочки, неоднократно получал под роспись повестки, но не выполнял требования без законных на то оснований, - пояснили в инстанции.
В итоге жителя Дона поймали, было возбуждено дело. После этого в Новошахтинском районном суде по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») был назначен штраф в 15 тысяч рублей. Подозреваемый согласился с наказанием, а также полностью признал свою вину. Отметим, приговор в законную силу пока не вступил, и его еще можно оспорить.
Добавим, в начале января 2023 года в Ростове-на-Дону поймали троих молодых людей, которых заподозрили в подготовке к поджогу военкомата. Предварительно, парни от 17 до 21 года собирались использовать «коктейли Молотова».
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