Экс-глава Пролетарского района Ростова может перейти в администрацию Таганрога

В Таганроге рассматривают кандидатуру на пост заместителя сити-менеджера Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области заместителем сити-менеджера Таганрога по вопросам ЖКХ, по предварительной информации, планируют назначить Егора Долматова. Эту информацию журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник.

- Действительно, кандидатура рассматривается, но официального решения пока не озвучивали, - сообщил источник.

Напомним, ранее чиновник покинул пост главы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону. Управленец проработал в этой должности с 2017 года, еще раньше он занимал пост заместителя главы Ворошиловского района. Сейчас администрацию Пролетарского района донской столицы временно возглавил Зураб Киладзе.

Отметим, что это не первый чиновник из Ростова в администрации Таганрога. Так первым заместителем главы администрации города является Светлана Камбулова, которая ранее была замом главы администрации Ростова по экономике. Еще одним заместителем стал Алексей Санин, который непродолжительное время был советником сити-менеджера Ростова.

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