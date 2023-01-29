Ростовчанка во время продажи участка в интернете лишилась сбережений

Жительница Ростовской области стала жертвой интернет-мошенника
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жительница Железнодорожного района Ростова разместила в сети объявление о продаже земельного участка, но столкнулась не с покупателем, а с мошенником, рассказали в донском главке.
По данным ведомства, женщине позвонил незнакомый мужчина. Он сказал, что заинтересован объявлением. Собеседник долго разговаривал с ростовчанкой по телефону, подробно расспрашивал об участке, а в конце сказал, что готов купить землю.
- Дальше он рассказал заявительнице, что в данный момент он находится не в городе и готов перевести ей на счет полную стоимость, а через несколько дней он приедет и они подпишут все бумаги, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Женщина согласилась на предложение собеседника, выполнила все условия для сделки онлайн и стала ждать деньги. Но вместо этого получила уведомление о списании 211 тысяч рублей.
При этом ростовчанка позже скажет полиции, что даже подумать не могла, что разговаривает с мошенником. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Подозреваемого разыскивает полиция.
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