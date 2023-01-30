Неизвестный батайчанин выпустил из сумки больше десятка голубей

В сумке странного гражданина было более десятка пернатых. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городе Батайске Ростовской области неизвестный мужчина выпустил из сумки стаю белых голубей. В социальных сетях местные жители стали выдвигать различные предположения о таком поведении.

Инцидент произошел на прошедших выходных на улице Пионерской. По словам очевидца, в сумке странного гражданина было более десятка пернатых. Всех их, одного за другим, неизвестный выпустил в небо, после чего он поднял сумку и ушел. Птицы разлетелись в стороны, некоторые из них расселись на крышах окрестных домов.

Как написал один местный житель, поблизости никакой голубятни нет, поэтому такое поведение может объясняться тренировкой пернатых или обыкновенным выпуском после проведения окольцовывания. Другой батайчанин отметил, что человек просто «кайфует от голубей».

Ростовский зоолог Алексей Тихонов пояснил «КП — Ростов-на-Дон», что таким образом обычно выпускают почтовых голубей. Но что именно делал с голубями этот неизвестный, сказать сложно.

- Может, в сетке голуби запутались, и он их подальше выпустил, - предположил ученый. - А, может, это почтари — почтовые голуби. Как-то на школьную конференцию Дворца творчества детей и молодежи девочка из Азова принесла голубя. Она его выпустила на волю и сказала, что через часок тот дома на голубятне будет.

По словам Алексея Тихонова, также в Ростовской области процветает такой вид бизнеса как продажа свадебных голубей: молодожены выпускают птиц, а те возвращаются к своему первоначальному хозяину. После чего владелец снова их продает новой паре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в середине декабря заметили улетающую в теплые края стаю лебедей

Зоолог объяснил, почему птицы отправились на юг так поздно и чем им грозят морозы (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Голубиный орнитоз и бешенство: зоолог рассказал, чем опасны животные, которые встречаются в Ростове

Ученый перечислил, какие болезни могут переносить животные в Ростовской области (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Узнают ее в любой одежде издалека": В Ростове пенсионерка спасает сотни голубей

Зачем ростовская пенсионерка спасает сотни голубей и как к этому относятся окружающие (подробнее)