Управление торговли Ростова возглавил Алексей Зайдлин

Информация о новом назначении появилась 1 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на пост начальника управления торговли и бытового обслуживания назначили Алексея Зайдлина. Об этом стало известно сегодня, 1 февраля.

Имя руководителя можно найти в списке сотрудников подразделения. Чиновник уже должен был приступить к своим новым обязанностям. Он сменил в должности исполняющего обязанности специалиста. Ранее этот пост занимал нынешний глава Ленинского района города Константин Тихонов.

Добавим, в 2023 году в донской столице пост главы Пролетарского района покинул Егор Долматов. Управленец перешел в должность заместителя сити-менеджера Таганрога по вопросам ЖКХ.

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