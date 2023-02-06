Обновление входа в Центральный рынок Ростова после критики властей завершат в 2023 году

Всего в Ростове на сегодняшний день работают 8 розничных рынков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во втором квартале 2023 года в Ростове-на-Дону должны завершить обновление входа на территорию Центрального рынка. Об этом на заседании комиссии гордумы сообщил новый начальник управления торговли и бытового обслуживания Алексей Зайдлин.

По словам чиновника, проход к торговым рядам реконструируют в районе пересечения Станиславского и Соборного. Сейчас это уже кирпичные ворота с кованной решеткой. Там же, в створе Соборного, к указанному сроку планируют заменить павильоны.

Привести в порядок территорию, принадлежащую Центральному рынку, еще в 2021 году потребовал сити-менеджер Алексей Логвиненко. Глава администрации тогда обратил внимание на «неприглядный внешний вид ларьков» и подчеркнул, что подобного не должно быть около Кафедрального собора, который является объектом культурного наследия.

Добавим, Алексей Зайдлин в ходе заседания сообщил также о недочетах еще на трех рынках города. Там власти обязали владельцев обновить вывески и доски объявлений, а также улучшить системы голосового оповещения и видеонаблюдения.

Всего в Ростове на сегодняшний день работают 8 розничных рынков. Пять из них универсальные («Элеонора», «Рынок «Донской», «Центральный рынок», «ПАН-КОМ» и «Западное»), один - специализированный («Георгий»), еще два - сельскохозяйственные («Нахичеванский базар» и «Донские зори»).

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