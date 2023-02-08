В Ростовской области похолодает до -22 градусов с 10 февраля

Возможны туман, изморозь и гололедица Фото: Михаил ФРОЛОВ

10 февраля в некоторых территориях Ростовской области ощутимо понизится температура воздуха. Об этом предупреждают синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

- В этот период существенных осадков не ожидается. Ночью и в первой половине дня местами возможны туман, изморозь и гололедица. Температура воздуха ночью составит -8-13, при прояснениях опустится до -18, в крайних северных и юго-восточных районах - до -22. Днем будет -5-10 градусов, по югу - до -1, - говорится в прогнозе.

Ветер в пятницу должен быть преимущественно северо-восточный и восточный с переходом на юго-восточный: ночью - 3-8 м/с, днем - 5-10 м/с.

Ранее из-за погодных изменений спрогнозировали низкий уровень воды в реке Дон. Кроме того, на поверхности водоема снова начал появляться мелкий лед, который мешает работе водозаборов.

Напомним, штормовой ветер до 20-23 м/с, гололедицу и метель несколько дней назад жителям Дона пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Эксперт пояснил, что непогоду вызовет столкновение теплого воздуха с холодными массами.

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