В центре Ростова продают четырехзвездочный отель за 1,3 млрд рублей

В комплекс также входят два ресторана с летними террасами и тремя конференцзалами Фото: Вадим ПОПОВ

В Ростове продают четырехзвездочный отель за 1,3 млрд рублей. Информацию о продаже разместили на популярном сайте объявлений.

Согласно информации, отель расположен на улице Большой Садовой, 114А. Общая площадь здания составляет 5 тысяч квадратных метров. В комплекс также входят два ресторана с летними террасами и тремя конференцзалами. На территории имеется парковка на 60 мест. Автор заверяет, что на сегодняшний день окупаемость бизнеса составляет 10 лет.

Отметим, что отель Arka открыли в 2019 году. На возведение гостиничного комплекса потратили больше миллиарда рублей.