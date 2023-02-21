В мэрии Ростова рассказали, как депутат сломала турникет, пытаясь попасть на отчет главы

Во время инцидента пострадал турникет в администрации. Фото: Иван МАКЕЕВ

В администрации Ростова-на-Дону прокомментировали сообщение о том, что депутат Наталья Оськина не попала на годовой отчет главы Алексея Логвиненко. Как рассказал «КП — Ростов-на-Дону» заместитель главы администрации Александр Новицкий, депутат опоздала к началу мероприятия.

- Заседание Думы началось в 9 часов утра. А на видеокамерах зафиксировано, как машина депутата Натальи Оськиной только в 9.23 заехала на парковку, - комментирует замглавы. - Со слов начальника охраны, депутат не предъявила удостоверение для прохода в здание администрации и снимала происходящее на видео. Затем, повредив турникет прошла в здание. Естественно, ее остановили охранники и попросили предъявить удостоверение.

Далее, по словам заместителя главы администрации Ростова, конфликт был быстро решен.

- Прекратив съемку и выполнив требование охраны, депутат беспрепятственно прошла в здание. По факту повреждения имущества составлен акт, - отмечает Александр Новицкий.

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