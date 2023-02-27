На месте доходного дома в Ростове построят бизнес-центр за миллиард рублей

Сроки работ не уточняются. Фото: Иван МАКЕЕВ

В центре Ростова на месте доходного дома построят торгово-офисный комплекс за миллиард рублей. Здание появится в границах проспекта Буденновского и улиц Темерницкой, Серафимовича. Проект предусматривает снос зданий в границах планировки.

Согласно концепции, на этой территории возведут торгово-офисный центр класса А площадью 24,3 тыс. кв. м. Как сообщил "Город N" со ссылкой на управляющего партнера АН «Парус» (управляет объектом) Максим Хмель, у компании уже есть разрешение на строительство бизнес-центра. Сроки работ не уточняются.

Информация о сносе здания на Буденновском, 17 вызвала резонанс. Градозащитное объединение по сохранению исторического наследия Ростова-на-Дону «Мой фасад» выступило против сноса.

Место, где находится многострадальный дом, почему-то выпало из всех территорий с ограничением высоты застройки, - пишут в соцсетях градозащитники. - Проекты зон охраны в этой части Буденновского эксперты делали примерно в одно время, одну за одной. И возможно, о будущем сносе и возможной стройке они знали уже тогда. Поэтому на этот пятачок никаких ограничений не появилось. Ни по высоте, ни по материалам, ни по сохранению старого здания.

Тем не менее активисты не собираются сдаваться так просто. Они подали заявку в комитет по охране ОКН на выявление здания как объекта культурного наследия.

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