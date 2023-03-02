В Ростове медики больше месяца боролись за жизнь тройни

Тройню ростовские медики выхаживали больше месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 марта в Ростове счастливые родители тройни отправились домой вместе со своими малышами. Известно, что две девочки и мальчики появились на свет еще в конце января. Но дети находились в тяжелом состоянии. Поэтому чуть больше месяца они набирались сил, а за их жизнь боролись врачи.

- Это первая тройня в текущем году, - рассказали в НИИАП РостГМУ. - Дети появились на свет на 34 неделе беременности. Первая девочка, весом 1950 граммов, потом ее братик — 1800 граммов, и младшая сестричка — 1450 граммов. Все трое дышали самостоятельно, но этого дыхания было недостаточно для продолжения жизни. Мы давали им кислородно-воздушную смесь, в которой преобладал воздух. Кормили через зонд каждые три часа без ночного перерыва. Потом перевели в оксидом — специальный бокс, где соблюдены все параметры, необходимые для их развития.

Уже на восьмые сутки новорожденных перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, на котором завязан основной процесс выхаживания недоношенных малышей. По словам специалистов, у самой крошечной малышки вес был критический — до полутора килограммов, но медики справились.

И вот при выписке старшая девочка весит почти три килограмма — 2 931 грамма, мальчик — 2826 граммов, а крошка с критическим весом их догоняет — 2572 грамма. Родители Айсет и Тамерлан Абдуллаевы благодарны и докторам, и всему медицинскому персоналу, который сопровождал их на этом пути. Детишек назвали Алия, Айлин и Халид.

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