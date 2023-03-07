Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Шолохов попал под санкции Канады

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Шолохов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Депутат Госдумы от Ростовской области, внук писателя Михаила Шолохова Александр Шолохов попал в санкционный список властей Канады. Информацию об этом указали на сайте иностранного ведомства.

Среди персон нон грата Александр Шолохов находится под номером 1192. В документе не уточнили основания, по которым имя российского политического деятеля, внесли в реестр физических и юридических лиц.

К слову, санкции в отношении депутата ввели в конце февраля 2023 года, но об этом стало известно только в марте.

Напомним, ранее в такой же список МИДа Канады попала уроженка Ростова-на-Дону, певица Ирина Аллегрова. Также Госдепартамент США заявил о подобных мерах воздействия в отношении главы Избиркома Ростовской области Андрея Бурова и руководителя донского ГУФСИН Дмитрия Безруких.

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Соответствующую информацию опубликовали в обновленных списках за февраль 2023 года (подробности)