Житель Ростовской области за спиленное дерево может сесть в тюрьму на семь лет

На жителя Ростовской области завели дело за спиленный дуб Фото: Олег Укладов

В Ростовской области житель Батайска попал под следствие за спил дерева, рассказали в полиции на транспорте. По данным следствия, 37-летний мужчина в лесополосе, пролегающей вдоль железной дороги, бензопилой спилил дуб. Сумма ущерба, причиненного государству, составила более 350 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело статье «Незаконная рубка лесных насаждений», - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Если суд признает вину батайчанина, он может сесть в тюрьму на срок до семи лет.

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