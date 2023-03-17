С 22 марта в Ростове собираются начать ремонт разбитой дороги на улице Нозадзе

Ростовчане уже давно жалуются на состояние дороги на улице Нозадзе Фото: Елена ВАХРУШЕВА

С 22 марта в Ростове-на-Дону должны начать ремонт дороги на улице Нозадзе. Проблемный участок проезжей части уже обследован специалистами, сообщили в ответе на запрос городские власти.

- По результатам обследования определены объемы восстановительных работ. Приступить к выполнению задачи должны с 22 марта 2023 года, - информирует администрация Ростова-на-Дону.

По данным мэрии, сейчас разбитые участки улицы Нозадзе «для обеспечения проезда посыпают щебнем».

Жители донской столицы уже длительное время жалуются на полуметровые ямы и постоянные заторы. Местные жители утверждают, что из-за состояния дороги автомобили часто пробивают колеса, то и дело происходят аварии.

Нарекания на состояние улицы поступали летом 2021 года. Тогда инициативные горожане заявили, что устали ждать и самостоятельно засыпали ямы асфальтной крошкой. В феврале 2023 года некоторые очевидцы отмечали в соцсетях, что проезжую часть портят тяжелые грузовики, которые, предположительно, возят материалы для строительства нового водовода.

Напомним, ранее губернатор Василий Голубев потребовал привести в порядок дороги региона до 1 мая.

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