В Ростовской области браконьеры выловили рыбу на 200 тысяч рублей. Фото: Олег Укладов

На 48-летнего и 28-летнего жителей Волгодонска возбуждено уголовное дело за незаконную добычу рыбы, сообщает пресс-служба УТ МВД.

Мужчины выловили 60 штук рыбы - сазан, судак, лещ и других пород на сумму около 200 тысяч рублей.

Транспортными полицейскими обнаружены надувная лодка, более 400 метров лесковых сетей.

Максимальное наказание за совершенное преступление предполагает лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в 2023 году в хуторе Узяк в Азовском районе задержали браконьеров, которые ради добычи на 4 миллиона губили рыболовные угодья. У пойманных нашли донный трал и порядка 8 тысяч рыб — пиленгаса и карася. А в акватории Таганрогского залива Азовского моря браконьеры с уловом на миллион пытались сбежать от пограничников. У нарушителей изъяли более 500 особей рыбы частиковых пород, среди которых оказались особо ценные виды, занесенные в Красную книгу России

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