Перекрытое из-за пожара в Аксае движение транспорта восстановлено

В Госавтоинспекции сообщили о восстановлении движения по Новочеркасскому шоссе после пожара. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Аксае Ростовской области восстановлено дорожное движение на Новочеркасском шоссе. Примерно с 12.30 оно было перекрыто из-за работы огнеборцев по ликвидации пожара на складе с целлюлозной продукцией. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, о пожаре стало известно в субботу, 25 марта, в десять часов утра. Вначале ему был присвоен второй ранг сложности. Пламя быстро распространялось и охватило площадь в 1200 квадратных метров — это два ангара. Тогда пожару присвоили третий ранг сложности.

На помощь огнеборцам прибыл пожарный поезд со станции Батайск, и максимальное количество пожарных на объекте стало 79 человек, также в тушении была задействована 41 единица техники.

В 14.43 в МЧС региона сообщили о ликвидации открытого горения.

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