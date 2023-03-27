Часовой затор на платной трассе возмутил жительницу Ростовской области

Женщина попала в пробку на платной дороге Фото: Александр ГЛУЗ

Жительница Ростовской области пожаловалась на затор, в который попала на платном участке трассы из Ростова-на-Дону в Краснодар. Своим негодованием женщина поделилась в одном из телеграм-каналов.

- В Кущевке сняли покрытие. Тракторы стоят. Никто не работает. Простояли в пробке час. Кто вернет деньги за простой?, - задалась вопросом автор поста.

В комментариях некоторые интернет-пользователи подтвердили информацию. Люди добавили, что видели на платных участках «латки», вместо ровного новенького асфальта. При этом один из мужчин посоветовал землякам пользоваться «довольно хорошей и бесплатной дорогой через Староминскую».

Напомним, ранее на М-4 «Дон» изменили тарифы на проезд. Также в будущем в Ростовской области собираются отремонтировать и сделать платным участок от Каменска-Шахтинского до развязки ТЗК «Южный» около аэропорта «Платов» (от 933 км до 1024 км).

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