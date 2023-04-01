В Ростовской области собираются изменить методику расчета тарифа за капремонт

Плату намерены поднять до 14,14 рубля с одного квадратного метра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с апреля 2023 года должна измениться методика расчета минимального взноса за капремонт. В этом году тариф собираются проиндексировать на 12 %, сообщила врио директора «Фонда капитального ремонта» Дарья Шереметьева.

- Эти меры помогут не сбавлять темпы региональной программы. Такие же шаги утвердили почти во всех регионах нашей страны, - рассказала Дарья Шереметьева.

По словам эксперта, минимальную сумму платы за капитальный ремонт на Дону должны поднять до 14,14 рубля с одного квадратного метра. Соответственно, владельцы средних двухкомнатных квартир на 50 кв. метров теперь будут платить около 707 рублей.

Ситуацию в эфире радио «КП - Ростов-на-Дону» также прокомментировала заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Юлия Лифашина.

- Есть рекомендации Минстроя России. Они основаны на наших реалиях. Ежегодно рекомендуют индексировать размеры взноса не менее, чем на индекс потребительских цен. Индекс потребительских цен отражает изменение уровня тарифов на товары и услуги. Мы должны соотносить эти величины, чтобы дальше реализовывать программу капремонта, - пояснила Юлия Лифашина.

Напомним, в марте 2023 года поправки, связанные с тарифами за капремонт, поступили в донской парламент. Депутатам предложили рассмотреть два новых пункта. Один касается срока установления платы, второй относится к расчету суммы.

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